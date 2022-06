Emma Raducanu a renunțat la milioane de dolari, de dragul tenisului Max Eisenbud, agentul a carui companie o manageriaza pe Emma Raducanu, susține ca a „lasat milioane de dolari de pe masa”, limitandu-i sportivei timpul dedicat sponsorilor la cel mult 18 zile pe an, pentru a se putea dedica tenisului. Eisenbud, care a ghidat și cariera Mariei Sharapova și a lui Li Na, spune ca victoria lui Raducanu la New York a starnit un interes fara precedent din partea lumii afacerilor. „Am fi putut face 50 de zile de filmari”, a spus Eisenbud pentru podcastul The Sports Desk, citat de BBC. „Nu am vazut niciodata un asemenea val de entuziasm și atatea companii care sa vrea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

