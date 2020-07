Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20-22 iulie 2020, ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control in domeniul relatillor de munca si al securitatii si sanatatii in munca la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructillor. In conformitate cu Programul…

- Guvernul are pregatite doua proiecte de ordonanta de urgenta, unul privind programul flexibil de munca si celalalt de sprijin pentru muncitorii zilieri si sezonieri, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru."In mod evident, avand in vedere pulsul pietei, piata muncii, semnalele de la…

- Guvernul are pregatite doua proiecte de ordonanta de urgenta, unul privind programul flexibil de munca si celalalt de sprijin pentru muncitorii zilieri si sezonieri, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "In mod evident, avand in vedere pulsul pietei, piata muncii, semnalele de la antreprenori,…

- "SN Nuclearelectrica SA anunta ca in data de 07.07.2020, la CNE Cernavoda a avut loc un accident in urma caruia un coleg a decedat. Colegul nostru face parte din personalul contractor al centralei", spun reprezentantii producatorului de energie. Din pacate, desi serviciul de ambulanta a ajuns…

- Un muncitor a murit intr-un accident la centrala nucleara de la Cernavoda Un angajat din cadrul personalului contractor al centrale nucleare de la Cernavoda a decedat marti, in urma unui accident, potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica. "SN Nuclearelectrica SA anunţă că în…

- Firma de tehnologie Fujitsu a anunțat ca iși va reduce spațiul de birouri din Japonia, pentru a se adapta la „noul normal” al pandemiei de coronavirus. Programul va oferi o flexibilitate fara precedent celor 80.000 de angajați din țara, relateaza BBC.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Romania va incerca sa aplice programul flexibil de munca, denumit Kurzarbeit, care a fost implementat in mai multe tari europene, printre care si Germania. El a precizat ca, in cazul in care unei companii i s-au redus vanzarile, pentru a nu da afara angajatii,…

- Minerii din Motru revin la lucru, incepand de marți. Deoarece prima zi a lunii a fost libera de la guvern, ortacii reiau activitatea din 2 iunie. Angajații din Bazinul Minier Motru au fost in șomaj tehnic pana la aceasta data. Perioada șomajului tehnic a fost prelungita din cauza cazurilor de coronavirus…