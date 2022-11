Emisiunea cu tematica de „Craciun”, alcatuita din doua timbre, o colita dantelata, un plic „prima zi” si un album filatelic de colectie, este disponibila de ieri in reteaua magazinelor Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis AGERPRES, emisiunea de marci postale pune in valoare imagini ale unor icoane apartinand patrimoniului Mitropoliei Clujului, Maramuresului si Salajului. Icoana „Nasterea Domnului” de la Osoi (pictor anonim, secolul XVII) este ilustrata pe…