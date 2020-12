Stiri pe aceeasi tema

- Declinul emisiilor de bioxid de carbon a fost de 12 procente in Statele Unite și 11 in Uniunea Europeana, dar numai de 1,7 la suta in China, care și-a repornit economia dupa ce a reușit intr-o masura considerabila sa opreasca pandemia in timpul primului val de la inceputul anului. Oamenii de știința…

- Presedinte ales al SUA, Joe Biden, intentioneaza sa pastreze tarifele vamale instituite de Donald Trump in comertul cu China, facand front comun cu aliatii sai istorici precum Uniunea Europeana, ceea ce semnifica mai degraba o schimbare de strategie decat una politica, scrie AFP.

- Comisia Europeana a adoptat, luni, Raportul intermediar privind politicile climatice ale UE, publicat anual, care prezinta progresele inregistrate de UE in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in 2019, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Potrivit acestui…

- Un studiu efectuat recent in China a constatat ca tulburarea de spectru autist (TSA) este asociata cu disbioza - dezechilibru microbian - la nivelul microflorei intestinale, ceea ce poate constitui un punct de referinta pentru viitoare planuri terapeutice, relateaza marti Xinhua. TSA este…

- Sapte deputati ai opozitiei au fost arestati duminica, în Hong Kong, sub acuzatia ca ar fi obstructionat desfasurarea unei sedinte a Consiliului legislativ în luna mai, informeaza Mediafax citând agentia de presa Reuters.Deputatii Wu Chi Wai, Andrew Wan, Helena Wong, Kwok Wing…

- Directorul NASA s-a declarat miercuri îngrijorat de posibilitatea ca Statele Unite „sa cedeze teren” în fata Chinei în domeniul spatial daca niciun proiect privat nu va înlocui Statia Spatiala Internationala (ISS), care va ajunge peste câtiva ani la finalul…

- Uniunea Europeana a facut un nou pas spre configurarea unei relatii mai echilibrate cu Administratia de la Beijing, a declarat luni dupa-amiaza Charles Michel, presedintele Consiliului European, dupa summitul UE-China desfasurat prin videoconferinta."Sunt multumit ca am putut discuta prin…

