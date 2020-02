Stiri pe aceeasi tema

- AMI iși surprinde fanii cu o piesa noua și cu un videoclip a carui imagine și atmosfera sunt diferite de cele filmate de artista pana acum. Marcata de nostalgie, piesa „Fotografii” spune povestea celor mai frumoase amintiri din copilarie, surprinse in fotografii care prind viața. „Amintirile pe care…

- JUICE WRLD a lasat in urma in jur de 2000 de piese nelansate in momentul in care acesta a murit, conform TMZ. Echipa rapperului dezbate ce sa faca cu melodiile ramase in urma, și chiar se pune problema unui album post-mortem. Juice WRLD inregistra constant melodii noi, chiar daca era acasa, la studio, …

- Rapper-ul Eminem (Marshall Mathers) a stabilit un nou record la viteza de citire in compoziția Godzilla din noul sau album Music To Be Murdered By. In piesa, el citește 229 de cuvinte in 30 de secunde - 11,3 silabe pe secunda, scrie Geo News .

- In stilul caracteristic, Eminem ia prin surprindere intreg mapamondul prin lansarea albumului “Music To Be Murdered by”. Odata cu lansarea albumului, Eminem a prezentat si videoclipul piesei “Darkness”, regizat de catre James Larese. Lansat la o distanta de 2 ani de la “Kamikaze”, albumul “Music To…

- La 25 de ani de la lansarea oficiala, celebra piesa de Sarbatori “All I Want for Christmas Is You”, cantata de Mariah Carey, are un videoclip nou. Artista a relansat melodia, clipul fiind disponibil de vineri, pe YouTube, unde a strans deja 4 milioane de vizualizari. De altfel, “All I Want for Chrismas…

- Killa Fonic lanseaza piesa „Todos”, in cadrul proiectului THE SESSION. Melodia face parte din albumul experimental „Homo Luminis” și este a treia piesa din acest gen afro-trap. „Intenționez sa merg in aceasta direcție impreuna cu Angelo(REALM), producator Global Records. Singurul termen din spaniola…

- Dupa colaborarea cu Carla’s Dreams pentru piesa „Bambolina”, cu care a și fost pentru prima data no. 1 pe radio, Killa Fonic are un nou featuring neașteptat: acesta lanseaza impreuna cu NANE piesa „HAOLO”. Nu este pentru prima data cand Killa Fonic și NANE lucreaza impreuna la o piesa, amandoi s-au…

- DJ-ita Bianca Linta lanseaza „Issues„, o colaborare cu Kastra și Modern Machines, remix preluat deja de nume grele ale industriei ca Afrojack, Tiesto si Hardwell. Piesa „Issues„, creata de artista de origine romana Bianca Linta și produsa alaturi de Robert Lazar s-a nascut din dorința de a vorbi sincer…