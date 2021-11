Stiri pe aceeasi tema

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma avertizeaza duminica, intr-o postare pe Facebook, ca tulpina Omicron, confirmata in sase tari europene, va ajunge cel tarziu in ianuarie si in Romania."Varianta B.1.1.529 (clada 21K sau Omicron) a speriat comunitatea medicala mai tare decat Delta la aparitia sa.…

- „Anumite informații spun ca aceasta varianta ar fi de patru ori mai transmisibila decat tulpina Delta, care și ea e mai transmisibila de trei ori decat tulpina clasica. In condițiile in care Delta este de 3-4 ori mai transmisibila decat Alpha. Deci ar fi de 12 ori mai transmisibila decat tulpina inițiala",…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat, vineri seara, la un post TV, ca la biroul OMS din Romania a fost primita informarea privind pericolul noii variante sud-africane, denumite astazi Omicron, ce a fost declarata, de OMS, „varianta preocupanta”. Alexandru Rafila, medic specialist Microbiolog…

- 20% din testele care au fost secvențiate in ultima saptamana in Romania au aratat circulația unei noi tulpini, cunoscuta și ca Delta Plus, a afirmat intr-un interviu pentru Digi24 cercetatorul Octavian Jurma, care a declarat și ca noua varianta ar putea sta la baza valului cinci din Romania.„Pentru…

- Emilian Imbri a vorbit despre dezastrul in fața caruia se afla Romania. Acesta a avertizat ca daca romanii nu vor respecta in continuare regulile de prevenție - masca, distanțare, ca „la un moment dat nu mai conteaza variantele. (...) Conteaza ca datorita modului nostru de a ne comporta și faptul ca…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, explica de ce nu este exclusa apariția unei tulpini romanești a SARS-CoV-2. Medicul a fost intrebat marți daca exista pericolul sa apara o noua tulpina in Romania. „S-a discutat foarte mult despre acest lucru. Sigur…

- Valeriu Gheorghița a venit cu noi precizari legate de administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID, in conferința de presa saptamanala privind evoluția campaniei de vaccinare. Indiferent de serul administrat inițial, doza booster se va face cu un ser pe baza de ARN mesager, a declarat medicul…

- La studiu au participat 2.268 de copii, carora li s-a administrat, la un interval de trei saptamani, cate doua doze de zece micrograme.Potrivit reprezentanților companiei, nivelul anticorpilor generați a fost asemanator celui dezvoltat de adolescenții cu varste intre 16 și 25 de ani. ”Vaccinul este…