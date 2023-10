Stiri pe aceeasi tema

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Dupa ce toata vara ați fredonat piesa ,,Cat mai lejer”, colaborarea EMEI cu Macanache, artista vine cu o piesa de dor, la care sa dai play cand ai vrea sa uiți, sa ștergi orice urma lasata de cel iubit, orice dorința, vis neimplinit. Piesa ,,Universul rar” are un sound aproape intergalactic, fiecare…

- Dupa ce Roxen ne-a lasat sa ne bucuram de piesa ,,Cenușa”, artista revine cu o piesa care sa va atinga, din nou, inima. Chiar daca nu s-au inventat cuvinte pentru feeling-ul inegalabil dintre doua persoane…,,Infinit” este piesa care reușește sa incapsuleze toate emoțiile prin sound, versuri și interpretare. …

- Bistrițeanul Marius Galan, caștigatorul competiției „Incinge gratarul, ca-mi sare muștarul”, de la PRO TV, a fost invitat ieri dupa-masa la emisiunea lui Catalin Maruța, „La Maruța”. El și-a facut intrarea cu un platou plin cu bucate alese, cu care i-a ispitit pe Pavel Bartoș și Horia Brenciu. Paine…

- Șerban Comșa, inițiatorul proiectului Atelierul de Folk, a caștigat recent doua premii in cadrul festivalului național „Folk pe paine”, care s-a desfașurat la Pecica. In cadrul evenimentului desfașurat intre 1 și 2 septembrie au susținut recitaluri Mircea Baniciu & Band, Mircea Vintila, Adrian Sarmașan,…

- Cu bucurie va anunțam ca Virgin Radio Breakfast se intoarce pe frecvențele voastre pe data de 4 septembrie, intr-o noua și revigoranta formula. Dupa doi ani de prezența in matinal, Andrei Niculae aduce numeroase surprize in noul sezon, inclusiv o schimbare importanta in componența matinalului. Acum,…

- “Shurakato”, cea mai recenta piesa lansata de Minelli, promite sa te cucereasca cu melanjul instrumental, care te va face sa te miști și sa lași deoparte orice inhibiție. Piesa este una vibranta, ce exploreaza povestea unei iubiri la distanța, care aduce dezechilibru și un sentiment de constrangere…