Cand da ia jos, Emilia Ghinescu face coafuri și unghii. Popularoasa a investit aproape 300.000 de euro intr-un salon de infrumusețare in orașul sau, Pitești. Cantareața a luat decizia de a investi intr-o astfel de afacere dupa perioada de lockdown, cand a inceput sa se teama ca activitatea sa, centrata in special in zona nunților și petrecerilor private, va fi blocata din cauza restrițiilor, Ceea ce s-a și intamplat. Artista, in varsta de 43 de ani, mama a trei copii, s-a orientat repede catre un spațiu bun in centrul orașului sau. “Soțul meu m-a ajutat foarte mult. In pandemie, noi artiștii am…