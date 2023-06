Stiri pe aceeasi tema

- Emil Sandoi, dupa Croatia U21 – Romania U21 0-0. Selectionerul a avut o prima reactie dupa ce nationala de tineret a Romaniei a suferit o rusine istorica la Campionatul European pe tineret, care se desfasoara in tara noastra si in Georgia. „Tricolorii” mici nu au reusit sa marcheze niciun gol in cele…

- Ciprian Marica a rabufnit dupa prestatiile Romaniei U21. Fostul atacant al nationalei a fost nemultumit de numarul de jucatori de la Farul Constanta convocati de Emil Sandoi la Campionatul European U21. Pentru turneul final de tineret organizat de Romania si Georgia, selectionerul nationalei U21 i-a…

- Selecționerul Ucrainei, mesaj emoționant dupa victoria cu Romania U21. Echipa lui Ruslan Rotan a caștigat și al doilea meci de la Campionatul European de tineret. Dupa victoria cu 2-0 in fața Croației, Ucraina a invins și Romania, scor 1-0. Partida de pe stadionul Steaua a fost caștigata pe final de…

- Dragoș Albu, surprins de prestațiile Romaniei U21 la Campionatul European de tineret. Echipa lui Emil Sandoi a pierdut și meciul al doilea, cu Ucraina, scor 0-1. In primul meci, tricolorii mici au pierdut in fața Spaniei, scor 0-3. La finalul partidei cu Ucraina, Dragoș Albu nu a putut gasi o explicație…

- Emil Sandoi a reacționat dupa Romania U21 – Spania U21 0-3. Echipa naționala U21 a pierdut prima partida din cadrul Campionatului European U21 in fața Spaniei, cu scorul de 0-3. Starurile ibericilor au dominat copios in meciul care s-a jucat pe Stadionul Steaua din Ghencea. In fata a aproximativ 21.000…

- Romania U21 – Spania U21 0-3, primul meci al nationalei lui Emil Sandoi la EURO 2023, a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. „Tricolorii” mici nu au putut sa produca surpriza in debutul la turneul final care se disputa in Romania si Georgia. 21.000 de fani aflati in tribunele Stadionului Steaua. Abel…

- Valentin Mihaila a fost eroul Romaniei in meciul de la Lucerna, cu Elvetia, cele doua goluri ale sale din prelungirile partidei aducand un punct tricolorilor. Din pacate, extrema de 23 de ani a suferit o accidentare pe final de meci si rezultatul RMN-ului efecuat marti indica o ruptura musculara. Astfel,…

- Selecționerul naționalei Romaniei U21, Emil Sandoi (58 de ani), a hotarat sa nu se bazeze pe David Miculescu (22 de ani, extrema dreapta, de la FCSB), George Cimpanu (22 de ani, extrema dreapta, de la CSU Craiova), Marco Ehmann (22 de ani, fundaș central, de la Paralimniou) și portarul Otto Hindrich…