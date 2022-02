In seara de 14 februarie, in consiliul de la „Survivor Romania”, Emil Rengle l-a propus spre eliminare pe CRBL. Dansatorul spune ca vrea sa ii ofere o lecție artistului, dar și ca acesta e recalcitrant, plus ca nu mai aduce puncte echipei. CRBL s-a aparat. Emil Rengle a caștigat colanul de imunitate in ediția din 14 februarie la „Survivor Romania” 2022 așa ca votul lui pentru parasirea competiției a fost CRBL. A și justificat de ce. „CRBL devine un personaj destul de recalcitrant. Ma deranjeaza felul in care se comporta la traseu. Te baga in filmul lui, care nu este un film bun. Nu-mi place filmul…