EMIL RENGLE, CASTIGATORUL ROMANII AU TALENT 2018, a mărturisit că este bisexual VIDEO Emil Rengle a marturisit prin intermediul unui filmulet postat pe canalul sau de YouTube ca este gay, declarand ca acest „secret“ din viata sa personala i-a adus numeroase suferinte si l-a impiedicat „sa se bucure de viata. „Nu imi este rusine cu ceea ce sunt. Sper sa ma iubiti in continuare pentru persoana care sunt si sa nu va schimbati opinia despre mine doar pentru ca sunt diferit fata de voi“, a declarat artistul. „Vine o perioada in viata cand dai de tine si nu mai vrei sa fugi. Sa te descoperi ca o persoana gay si sa te descoperi ca o persoana diferita in Romania este greu de purtat.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

