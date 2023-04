Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul strategic dintre Romania și Statele Unite nu a fost niciodata mai puternic. Acesta a fost mesajul secretarului american al apararii, Lloyd Austin, in cadrul discuțiilor cu omologul sau roman, Angel Tilvar, se arata intr-un comunicat al Pentagonului, anunța Rador.Inaltul oficial american…

- impartașește experiența, principiile și metodele in Phronesis Marketing, prima carte de marketing strategic scrisa de un roman și una din puținele carți din lume care masoara eficacitatea marketing-ului și arata cum funcționeaza publicitatea din perspectiva clientului. Termenul propus – Phronesis –…

- Klaus Iohannis se duce in Bulgaria ca sa semneze un parteneriat strategic cu președintele Rumen Radev. Presedintele Romaniei efectueaza, miercuri, o vizita oficiala in Bulgaria, la invitatia omologului sau Rumen Radev, alaturi de care va semna o declaratie comuna privind parteneriatul strategic intre…

- „Istoria Comunismului in Romania” ca disciplina obligatorie pentru liceu a fost introdusa in proiectul Legii invațamantului preuniversitar. Cum ar fi aratat ultimii 33 de ani daca istoria comunismului ar fi fost o disciplina obligatorie inca din 1990? Pentru unii ar putea fi o intrebare retorica și…

- Romania si Japonia vor avea, incepand de maine, un parteneriat strategic bilateral. Presedintele Klaus Iohannis si premierul Fumio Kishida vor semna, la Tokyo, documentul care incheie cinci ani de consultari si negocieri pe aceasta tema. Parteneriatul strategic dintre cele doua tari va marca extinderea…

- Ideea lui Cosmin Frișan de a investi intr-o franciza care sa-i aduca satisfacție profesionala s-a conturat mai ales dupa ce a experimentat el insuși un astfel de business, din postura de angajat. Timp de patru ani, Cosmin Frișan a lucrat in magazinul Used Products din Cluj Napoca – prima franciza din…

- "Welcome to Bucharest, Mrs. Ambassador Kathleen KavalecMa bucura enorm revenirea la București a doamnei Kathleen Kavalec, Ambasadoarea desemnata a Statelor Unite ale Americii in Romania. In aceste vremuri pline de provocari este esențial sa pastram neclintit parteneriatul nostru strategic cu Statele…

- Aerogarile din estul tarii sunt singurele care au depasit anul trecut nivelul de trafic din 2019. Numarul pasagerilor de la Iasi din luna decembrie a fost peste asteptari Anul 2022 s-a incheiat, consemnand un record peste asteptari in privinta traficului de pasageri pe Aeroportul Iasi. Asa cum am…