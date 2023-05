Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Chinologica Romana a județului Timiș va fi in acest weekend in sarbatoare. ACHR Timiș aniverseaza 100 de ani de la organizarea primei competiții chinologice din Romania, in paralel cu susținerea a nu mai puțin de șapte expoziții de specialitate. In 6 mai 1923, la Timișoara s-a organizat prima…

- Jurnalistul Moise Guran a anuntat printr o postare pe blogul personal ca i a fost preluat profilul personal de Facebook iar pentru a reusi sa il recupereze a apelat chiar si la ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja"Dupa ce mi a fost preluat contul, primul lucru pe care l…

- La cele 20 de categorii au fost nominalizate 18 lungmetraje. Pelicula Metronom a castigat aseara mai multe distinctii – cea mai buna imagine, cel mai bun machiaj si cele mai bune decoruri. „Vreau sa sparg sera", regizat de Teona Galgotiu, a castigat trofeul pentru „Cel mai bun film de scurtmetraj".…

- Cuza este foarte activ pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase cu fanii lui de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, artistul a povestit ca a avut mult ghinion in aeroport. Iata ce i s-a intamplat cantarețului…

- Fericire mare in familia lui Florin Salam! Dani Stoian, fiul pe care manelistul il are din casnicia cu Fanica, se casatorește. Anunțul a fost facut chiar de femeia alaturi de care tanarul in varsta de 19 ani traiește o frumoasa poveste de dragoste. Cand va avea loc marele eveniment.

- Wilmark, celebrul coregraf și fost jurat la emisiunea „Dansez pentru tine”, a incercat sa iși deschida noi afaceri, dupa ce nu a mai aparut pe micul ecran. Intr-un interviu pentru playtech.ro , el a vorbit despre viața pe care o are in prezent. Tatal lui l-a indemnat sa studieze ingineria, insa niciodata…

- Ceremonia de acordare a inaltei distincții academice s-a desfașurat in Sala Senatului a UAV, vineri 17 martie, in prezența unui public numeros, personalitați ale lumii juridice, studenți, profesori ai comunitații academice aradene. Profesorul Predescu este secretar general al Academiei de Științe Juridice…

- Intrebat ce a facut zilele acesea, Bdalau a precizat ca a stat cu sotia si copii, lucru care i-a lipsit "cel mai mult" in cele 3 luni petrecute in arest. Fostul parlamentar PSD in varsta de 62 de ani a precizat ca nu intentioneaza sa mai faca politica, afirmand ca vede situatia care l-a adus dupa gratii…