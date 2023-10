Stiri pe aceeasi tema

- Embrioni de soarece au fost obtinuti la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) si s-au dezvoltat normal, indicand astfel ca ar putea fi posibil ca oamenii sa se reproduca in spatiu, au declarat cercetatori din Japonia.

- Cursurile de limba și cultura japoneza, desfașurate și in anii trecuți cu un succes peste așteptari, revin la Universitatea Politehnica Timișoara, organizate, de aceasta data, sub egida noului Centru UPT de Arta și Tehnologie pentru Colaborarea cu Japonia. Susținute de prof.dr. Camelia Nakagawara (aka…

- Cercetatorii japonezi au descoperit recent ca microplasticele nu se gasesc doar in sol și apa, ci chiar in nori. Ele contribuie la schimbarile climatice, dar și la contaminarea „a tot ce bem și mancam”. Intr-un nou studiu publicat in Environmental Chemistry Letters, o echipa de cercetatori japonezi…

- Un clip cu o astronauta care bea o ceașca de cafea pe Stația Spațiala Internaționala a devenit viral pe Facebook. Filmarea a adunat peste 1,6 milioane de vizualizari și mii de reacții pe Facebook. Femeia arata cum „invinge” condițiile din spațiu cu ajutorul unei cești speciale. Ceștile capilare sunt…

- O echipa de cercetatori de la Institutul Indian de Știința și de la Universitatea Niigata din Japonia a realizat o descoperire remarcabila: au gasit apa oceanica captiva in zacaminte minerale din Munții Himalaya, datand de aproximativ 600 de milioane de ani.Prin analiza depozitelor ce conțineau atat…