Stiri pe aceeasi tema

- Echipa LeBron a castigat, noaptea trecuta, la Chicago, All-Star Game NBA, impunandu-se cu scorul de 157-155 in fata echipei Giannis. MVP al meciului a fost ales Kawhi Leonard (Team LeBron), care a reusit 30 de puncte in doar 20 de minute, potrivit L"Equipe. Leonard a primit trofeul care poarta din…

- Loredana a semnat cu Antena 1. Va fi in juriul Next Star. Selly nu a trecut castingul? Antena 1 se pregateste de filmari pentru un nou sezon al show-ului Next Star. Se pare ca lui Dorian Popa, la masa juratilor, i se vor alatura acum Loredana si Stefan Banica. Insusi Dan Negru, prezentatorul emisiunii,…

- Echipa LeBron a câstigat, noaptea trecuta, la Chicago, All-Star Game NBA, impunându-se cu scorul de 157-155 în fata echipei Giannis, transmite News.ro.MVP al meciului a fost ales Kawhi Leonard (Team LeBron), care a reusit 30 de puncte în doar 20 de minute, potrivit L’Equipe.…

- ALL STAR GAME 2020: Pentru a omagia mai bine memoria lui Kobe Bryant, NBA a procedat la mai multe modificari, in principal formatul acestui meci, dar formula, desi alambicata, a adus succesul acestei editii a evenimentului.Dupa primele doua sferturi, primul adjudecat de Team LeBron James…

- Echipa condusa de LeBron James a castigat, 157-155 cu Team Giannis (Antetokounmpo), meciul vedetelor din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), ajuns la a 69-a editie, care a avut loc duminica la Chicago si i-a fost dedicat lui Kobe Bryant, la mai putin de o luna de la moartea acestuia,…

- Toata crema NBA s-a reunit in acest weekend la Chicago pentru All Star Game 2020, eveniment consacrat lui Kobe Bryant, legendarul jucator al echipei Los Angeles Lakers disputand de 18 ori meciul stelelor din baschetul profesionist nord-american, al doilea total dupa Kareem Abdul-Jabbar. Team LeBron…

- All Star Game MVP award, trofeul care recompenseaza in fiecare an cel mai bun jucator al evenimentului All Star Game din NBA, se va numi Kobe Bryant Award in onorea fostului mare jucator al echipei Los Angeles Lakers, decedat pe 26 ianuarie intr-un accident de elicopter, a anuntat, sambata, presedintele…

- Derrick Jones Jr, jucatorul echipei Miami Heat, a castigat, sambata, concursul de slam dunk-uri din cadrul weekend-ului All Star Game din NBA, intrecandu-l in finala pe Aaron Gordon (Orlando Magic), dupa o lupta stransa. Ceilalti doi participanti, Dwight Howard (Los Angeles Lakers) si…