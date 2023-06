Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Deloitte Ele simt ca trebuie sa acorde prioritate carierei partenerilor de viața, care sunt sursa principala de venit a familiei Lipsa flexibilitații programului de lucru este printre principalele cauze pentru care femeile și-au parasit angajatorul in ultimul an și motivul principal invocat de…

- 1101 cetațeni refugiați din Ucraina, dintre care 800 femei și 301 barbați, s-au angajat in cimpul muncii din R. Moldova, de la inceputul razboiului din Ucraina. Cei mai mulți cetațeni ucraineni sint angajați in mun. Chișinau (837), UTA Gagauzia (49), Balți (43), relateaza Noi.md cu referire la tvrmoldova.md…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 06.06. – 09.06.2023, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 37 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 491 Din care – femei : 137…

- Intr-o piața in care o buna parte din angajați sunt in cautarea unui nou loc de munca, iar tinerii iși doresc salarii de peste 2.000 de dolari pe luna, exista și o categorie de angajați mulțumiți.

- Tragedie la Petromidia Barbatul mort in accidentul de munca de la Petromidia va fi condus pe ultimul drum. Acesta va fi condus pe ultimul drum marti, 16 mai, in juurul orei 12.00. Acesta se va afla la Casa mortuara de langa Biserica mare veche din Navodari, vis a vis de Biserica catolica. ...

- Unu din patru copii romani, cu varste de pana la 17 ani, au sau au avut macar un parinte nevoit sa plece la munca in strainatate, potrivit unui sondaj național realizat de Organizația Salvați Copiii.

- O femeie in varsta de 45 de ani, din municipiul Zalau, a incercat sa se sinucida in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Salaj, femeia a amenințat ca se va sinucide. Alertați de vecinii femeii, la fața locului au intervenit de urgența polițiști și un negociator.…