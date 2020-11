eMAG Black Friday 2020: ce prețuri au produsele anunțate deja de retailerul online eMAG organizeaza pe 13 noiembrie cea de-a 10-a editie a Black Friday, in care promite sa listeze in magazinul online peste 4 milioane de produse cu reduceri totale de 300 de milioane de lei. Va prezentam in materialul de mai jos, o parte dintre produsele anunțate deja și reducerile pe care magazinul online precizeaza ca le-a facut in randul acestora. eMAG estimeaza ca in aceasta ediție de Black Friday clienții vor realiza comenzi totale in valoare de 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decat anul trecut. Pandemia și-a pus amprenta pe oferta de anul acesta, dovada fiind faptul… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

