- Marius Șumudica a laudat echipa naționala. Tehnicianul celor de la Al-Raed s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de Romania, in deplasarea de la Lucerna, cu Elveția. Elevii lui Edi Iordanescu au reușit sa scoata un punct, pe finalul partidei, dupa ce au fost conduși cu 2-0 pana in minutul 89.…

- Edi Iordanescu a fost criticat dur de Gica Popescu și Viorel Moldovan, deși naționala a reușit o minune la Lucerna și a terminat la egalitate duelul cu Elveția. Selecționerul le-a raspuns ușor arogant celor care i-au reproșat strategia și a dezvaluit ca Valentin Mihaila a facut ruptura musculara, dupa…

- Elveția - Romania 2-2. Finalul dramatic al partidei de la Lucerna a adus stari de spirit de toate tipurile in naționala lui Edi Iordanescu. Valentin Mihaila a plans de fericire și tristețe deopotriva, in timp ce colegii sai au dat frau liber bucuriei și au cantat minute in șir alaturi de ultrași. ...

- ​Naționala Romaniei a remizat luni seara pe Swissporarena din Lucerna contra Elveției, scor 2-2, rezultatul stabilit in minutele de prelungiri ale partidei, grație dublei lui Valentin Mihaila. La finalul disputei, selecționerul Edi Iordanescu a tras concluziile sale și a cerut sprijinul suporterilor.

- Romania a intors miraculos meciul cu Elveția de la Lucerna și ramane in „carțile” calificarii la Campionatul European din anul 2024. Echipa lui Edi Iordanescu a jucat foarte slab, dar a reușit sa egaleze in ultimele minute. Valentin Mihaila și Olimpiu Moruțan au fost cei care au adus un punct echipei…

- Romania a scos un egal nesperat in Elveția, scor 2-2, in cel mai greu duel al grupei preliminare pentru Euro 2024. Valentin Mihaila a marcat o „dubla” in minutele 90 și 92. și astfel a produs „minunea de la Lucerna“! Startul meciului a fost unul umilitor pentru naționala noastra! Nu doar ca am calcat…

- Romania a scos un egal nesperat in Elveția, scor 2-2, in cel mai greu duel al grupei preliminare pentru Euro 2024. Valentin Mihaila a marcat o „dubla” in minutele 90 și 92. și astfel a produs „minunea de la Lucerna“! Startul meciului a fost unul umilitor pentru naționala noastra! Nu doar ca am calcat…

- ​Elveția și Romania se vor intalni luni, 19 iunie, la Lucerna in preliminariile pentru Euro 2024 la fotbal. Murat Yakin, selecționerul gazdelor, are un motiv de bucurie inainte de duelul cu tricolorii lui Edi Iordanescu: partida se va disputa cu „casa inchisa”.