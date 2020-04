Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul elvetian si-a sporit vineri prerogativele pentru a putea dispune companiilor sa-si creasca productia de materiale medicale esentiale in combaterea pandemiei de coronavirus, precum medicamente si echipamente de protectie, informeaza Reuters. ''Daca achizitiile nu pot fi garantate altfel,…

- Producția de bere Corona, oprita in Mexic, in contextul pandemiei cu coronavirus Grupul mexican Modelo a anunțat ca va opri producția de bere Corona și a altor branduri pe care le exporta in 180 de țari, scrie Reuters. Decizia a fost luată după ce activitățile companiei au fost declarate…

- Grupo Modelo din Mexic a anuntat joi ca va inceta temporar productia de bere Corona, ca și a altor marci exportate in 180 de țari, dupa ce activitațile sale comerciale au fost declarate neesențiale in baza unei ordonanțe guvernamentale care vizeaza reducerea raspandirii coronavirusului In…

- Franta isi propune sa creasca rapid productia interna de masti de protectie si de ventilatoare medicale pentru a raspunde necesitatilor urgente din spitale in timpul epidemiei de COVID-19, a declarat marti presedintele Emmanuel Macron, cu prilejul unei vizite la o fabrica de masti, transmite Agerpres.…

- O distilerie belgiana a trecut de la productia de gin la cea de dezinfectanti, dupa ce autoritatile medicale au inceput sa solicite rezerve suplimentare de astfel de substante chimice pentru a limita raspandirea noului coronavirus in tara, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Guvernul belgian…

- Cantonul elvetian Ticino, situat la granita cu Italia, este coplesit de numarul pacientilor contaminati cu noul coronavirus, iar autoritatile sanitare se lupta sa gaseasca paturi suficiente pentru terapie intensiva, transmite Reuters, citand un responsabil federal.'Situatia din Ticino este…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan afirma ca este "obligatoriu" ca masurile adoptate in urma propunerilor reiesite din analiza Grupului de lucru interinstitutional pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei generat de efectele COVID-19 (GLI-ECOROM) sa tina cont…

- Mai multe companii chineze, inclusiv o subsidiara a grupului taiwanez Foxconn, printre clientii caruia se numara si Apple, si-au modificat liniile de productie pentru a fabrica masti medicale si combinezoane, pe masura ce epidemia de coronavirus se raspandeste in China, transmite Reuters.