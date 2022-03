Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, pentru prima data, va pot oferi informații despre valoarea fondurilor inghețate. Pana in prezent, SECO a fost informata despre fonduri și active in valoare totala de aproximativ 5,75 miliarde de franci elvețieni", a spus purtatorul de cuvant al Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice…

- Guvernul elvetian a inghetat active rusesti vizate de sanctiuni in valoare de aproximativ 5,75 miliarde de franci (6,17 miliarde de dolari) si este posibil ca aceasta cifra sa creasca, a declarat joi un oficial guvernamental elvetian, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Astazi, pentru prima data,…

- Un oficial guvernamental elvețian a declarat ca active in valoare de aproximativ 5,75 miliarde de franci elvețieni (5,6 miliarde de euro) au fost inghețate, ca parte a unui pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, noteaza The Guardian. Cifra acestor active ar putea crește și mai mult in viitor.„Astazi,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat joi ca a revizuit in sus estimarile privind inflatia in zona euro si a inrautatit previziunile de crestere economica, deoarece conflictul din Ucraina va mentine probabil ridicate preturile materiilor prime, afectand puterea de cumparare si capacitatea de investitii…

- Marea Britanie va interzice importul de petrol rusesc ca raspuns fața de invadarea Ucrainei de catre Moscova, relateaza Politico . Masura vine in contextul in care Statele Unite, aliatul tradițional al Regatului Unit, au anunțat deja, prin vocea președintelui Joe Biden, adoptarea acestei sancțiuni impotriva…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a transmis sambata presedintelui Consiliului European, Charles Michel, ca Turcia va continua toate eforturile pentru a obtine pacea intre Ucraina si Rusia, a anuntat presedintia turca intr-o declaratie citata de Reuters. Turcia, stat membru al NATO, are granita…

- Rubla a atins, joi, un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria “junk” (nerecomandat pentru investitii). Acestea considera ca sanctiunile occidentale maresc incertitudinile privind capacitatea…

- Republica Ceha a interzis companiilor aeriene rusesti sa zboare spre aceasta tara central-europeana incepand de sambata si ia in considerare masuri suplimentare impotriva Rusiei pentru invazia sa in Ucraina, pe langa sanctiunile convenite de Uniunea Europeana, informeaza Reuters.