Nu mai exista sunet si nici imagini dupa ce armata israeliana a taiat comunicatiile si Internetul inainte de aceste bombardamente, acuza miscarea islamista Hamas, aflata la putere in enclava. Societatea palestiniana de telecomunicatii Jawwal a confirmat aceasta taiere, iar serviciul de supraveghere a accesului la Internet NetBlocks a anuntat o ”cadere a conectivitatii in Fasia Gaza”. Hashtagul #StarlinkForGaza s-a raspandit rapid pe X, in peste 3.74 de milioane de mesaje. Mii de navigatori pe Internet ii cer lui Elon Musk sa furnizeze serviciul sau de Internet prin satelit Starlink Fasiei Gaza,…