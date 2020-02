Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk l-a catlogat pe Bill Gates drept dezamagitor dupa ce șeful Microsoft a preferat sa-și comere un Porsche Taycan in detrimentul unui automobil Tesla relateaza CNBC potrivit news.ro.”Ca sa fiu sincer, conversatiile mele cu Gates au fost dezamagitoare”, a scris Musk pe Twitter. Gates…

- "In pofida determinarii mele sincere fata de acest program, o parte din mine era reticenta cu privire la participarea mea", a explicat Yusaku Maezawa pe contul sau de Twitter, referindu-se la "show-ul" in care urma sa-si gaseasca perechea si care trebuia sa fie difuzat de postul de televiziune AbemaTV.…

- Producatorul de mașini electrice Tesla a devenit prima companie auto listata la bursa a carei capitalizare a depasit 100 mld. dolari Actiunile Tesla au crescut puternic miercuri, iar compania a devenit primul producator auto american listat la bursa a carui capitalizare a depasit pragul de 100 de miliarde…

- Magnatul japonez Yusaku Maezawa a anuntat miercuri ca va dona noua milioane de dolari celor care ii urmaresc contul de Twitter in cadrul unui "experiment social", pentru a vedea daca acesti bani ii vor face mai fericiti pe beneficiari. Miliardarul a precizat ca va da cate un milion de yeni…

- Fondatorul Amazon s-a mentinut pe primul loc in topul de final de an Bloomberg Billionaire Index, cu o avere estimata la 115 miliarde dolari. Jeff Bezos este urmat indeaproape de fondatorul Microsoft, Bill Gates, care are o avere estimata la 113 miliarde dolari. Bezos, Gates si magnatul francez Bernard…

- Bill Gates se declara fericit sa isi plateasca taxele, dar taxa pe avere propusa de senatoarea Elizabeth Warren il ingrijoreaza. ”Am platit taxe de peste 10 miliarde de dolari...Am platit taxe mai multe ca oricine altcineva, dar sunt fericit sa o fac – daca ar trebui sa platesc 20 de miliarde de…

- Google va restricționa reclamele politice din intreaga lume si nu va mai permite campaniile politice pe aceasata platforma, potrivit BBC . Campaniile politice nu vor putea, de asemenea, fi accesate nici de pe YouTube. Aceasta masura se va lua in Marea Britanie „in termen de o saptamana”, cu alte regiuni…