- Noul CEO al Twitter si director unic, Elon Musk, a trimis miercuri un e-mail la nivel de companie angajatilor ramasi la compania de social media, cerandu-le sa se angajeze sa lucreze ”ore lungi, la intensitate mare”, sau sa primeasca ”o indemnizatie de concediere de trei luni”, daca nu si-au dat acordul,…

- Bifa albastra de verificare a devenit indisponibila pe Twitter, dupa ce mai multe conturi au fost falsificate cu intenție, pentru a demonstra ca certificarea nu presupune o verificare serioasa. Serviciul premium lansat de Elon Musk dupa preluarea Twitter și care acorda bifa albastra de verificare oricarei…

- Intr-un e-mail adresat personalului, proprietarul companiei a spus ca angatii vor fi asteptati la birou cel putin 40 de ore pe saptamana, potrivit Bloomberg. Musk a adaugat ca ”nu exista nicio modalitate de a indulci mesajul” ca incetinirea economiei globale va afecta veniturile din publicitate ale…

- Elon Musk, seful Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a incheiat achizitia retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, citate de AFP. Cel mai bogat om din lume i-a concediat imediat pe seful Parag Agrawal…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, afirma vineri, intr-un mesaj postat pe Twiter, ca SpaceX nu poate finanta "la nesfirsit" serviciul de Internet Starlink in Ucraina. "SpaceX nu cere sa recupereze cheltuieli din trecut, dar nici nu poate sa finanteze la nesfarsit sistemul existent si sa trimita cateva…

- In cel mai nou capitol al cazului Twitter vs Elon Musk , acționarii rețelei sociale au decis in favoarea cumpararii acesteia de catre miliardarul care se afla la carma SpaceX și Tesla , intr-o noua mișcare menita sa il opreasca pe Musk din incercarile sale de a se retrage din achiziție . Suma pentru…