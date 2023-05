Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere usoara prima sedinta de tranzactionare a saptamanii. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de luni, iar valoarea schimburilor s-a situat la 29,46 milioane de lei (5,94 milioane de euro), informeaza Agerpres. CITESTE SI City of…

- Lufthansa isi va extinde prezenta pe aeroportul Fiumicino din Roma. Lufthansa spera sa transforme aeroportul Fiumicino din Roma intr-un hub aerian sudic pentru grupul german, care se va concentra pe zborurile pe distante lungi de pe aeroportul italian catre America de Nord si America Latina, transmite…

- Vaticanul ii mustra pe episcopii care alimenteaza diviziunea pe retelele de socializare. Vaticanul a indemnat luni episcopii si liderii catolici laici de marca sa isi tempereze comentariile de pe retelele de socializare, precizand ca unii provoaca diviziune si alimenteaza polemici care dauneaza intregii…

- Elon Musk se va intalni cu oficiali din China - Va vizita fabrica Tesla din Shanghai. Directorul general al Tesla, Elon Musk, ar urma sa viziteze saptamana aceasta China, prima sa calatorie in statul asiatic din ultimii trei ani, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Fostul cancelar Gerhard Schroder nu a fost invitat la congresul SPD din decembrie. Conducerea Partidului Social-Democrat german (SPD) nu il va invita pe fostul cancelar si lider al formatiunii Gerhard Schroder la congresul sau din 8 - 10 decembrie de la Berlin, informeaza luni DPA. CITESTE SI…

- Compania fondata de Elon Musk a anuntat vineri reduceri de preturi pentru mașinile electrice vandute in Europa, Israel si Singapore, extinzand astfel campania de scadere a preturilor demarata la inceputul anului in China. Producatorul spera ca va reusi sa isi majoreze volumele de vanzari, in pofida…

- Compania lui Elon Musk va incepe construcția uzinei in al treilea trimestru al acestui an iar productia ar urma sa demareze in al doilea trimestru al anului urmator, a informat Xinhua, potrivit Reuters, dupa ceremonia de semnare a proiectului la Shanghai, scrie Agerpres . Tesla are deja o uzina in Shanghai…

- Stirea ofera un impuls Mexicului, care lucreaza pentru a se impune ca un hub pentru asa-numitul nearshoring (transferarea activitatilor intr-o tara apropiata n.r.) al investitiilor, valorificand tensiunile geopolitice si intreruperile lantului de aprovizionare cauzate de pandemia de Covid-19 prin atragerea…