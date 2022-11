Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, a carui avere neta a scazut sub 200 de miliarde de dolari dupa ce investitorii au renuntat la actiunile Tesla, a vandut 19,5 milioane de actiuni intre 4 noiembrie si 8 noiembrie, arata documentele publicate de Comisia americana pentru valori mobiliare si burse. Aceasta miscare il lasa pe…

- Reteaua de socializare ofera inca de anul trecut un abonament pentru functiile cu plata oferite de aplicatie, dar directorul executiv isi doreste un program nou, mai scump si care sa fie aprobat, care sa diversifice sursele de venituri ale platformei. Elon Musk a dizolvat consiliul de administratie…

- ”Imi place Elon, dar raman pe Truth”, a spus Trump intr-un interviu pentru Fox News, fara sa spuna in mod explicit ca nu va posta pe Twitter daca contul sau va fi restabilit. Cand postez pe propria platforma, ”oricum merge peste tot. Toti cei care sunt pe Twitter si in toate celelalte locuri o transmit…

- Musk, co-fondatorul Twitter Jack Dorsey si investitorii in tranzactie sugerasera anterior sa se indeparteze de publicitate si sa caute venituri din abonamente si alte mijloace. De asemenea, agentii de publicitate au declarat pentru Reuters ca sunt ingrijorati de preluare. “Au existat multe speculatii…

- PepsiCo a anuntat ca vehiculele vor fi folosite la fabrica sa Frito-Lay din Modesto, California, si la fabrica de bauturi PepsiCo din Sacramento. PepsiCo si-a propus sa reduca costurile cu combustibilul si emisiile si a rezervat 100 de camioane Semi in 2017. Companiile americane s-au angajat sa ia masuri…

- Platforme precum YouTube, parte a grupului Alphabet, si Facebook, detinuta de Meta Platforms, au fost criticate ani de zile de3 catre cei care spun ca acestea au permis ca discursul instigator la ura, minciunile si retorica violenta sa infloreasca in serviciile lor. P resedintele american Joe Biden…

- Aplicatia a fost lansata in 2018, fiind conceputa ca un spatiu de exprimare libera pentru cei care cauta o alternativa la platforme precum Twitter. Platforma s-a dezvoltat pe baza sustinatorilor fostului presedinte al SUA Donald Trump. Cu toate acestea, marile platforme tehnologice au intrerupt relatiile…

- Musk a cerut informatii de la informatorul Peiter Zatko in principal despre modul in care Twitter masoara conturile de spam. Musk a spus ca renunta la acordul sau pentru preluarea companiei, deoarece Twitter i-a indus in eroare pe el si autoritatile de reglementare cu privire la numarul real de conturi…