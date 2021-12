Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia Financial Times urmeaza exemplul revistei Time si il numeste pe Elon Musk, directorul executiv al Tesla Inc, „Personalitatea anului 2021”, in semn de apreciere pentru munca depusa la transformarea industriei vehiculelor electrice, relateaza Reuters .Tesla, liderul global al pietei vehiculelor…

- Antreprenorul Elon Musk a fost numit de revista Time "Personalitateea anului" pentru 2021, un an in care Tesla a devenit cel mai valoros producator auto din lume, iar compania sa de rachete a trimis pana la marginea spațiului un echipaj format din civili, scrie Reuters, potrivit Mediafax. Musk…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a vandut in ultima luna actiuni in valoare de aproape 12 miliarde de dolari, dupa ce i-a intrebat pe utilizatorii de Twitter daca ar trebui sa isi diminueze cu 10% participatia la constructorul american de automobile electrice, transmite Reuters, citat…

- Producatorul chinez de smartphone Xiaomi Corp va construi in apropiere de Beijing o uzina capabila sa asambleze 300.000 de vehicule electrice pe an, au anuntat sambata autoritatile din capitala Chinei, citate de Reuters, informeaza AGERPRES . Conform unui acord semnat sambata, viitoarea uzina a diviziei…

- Actiunile Tesla au continuat sa scada luni, coborand capitalizarea companiei sub 1.000 de miliarde de dolari, pentru a doua oara in patru sedinte bursiere, investitorii reactionand la vanzarea de catre directorul general Elon Musk a unor titluri al producatorului de automobile electrice in valoare…

- Miliardarul a vandut vineri 1,2 milioane de actiuni Tesla, in valoare de peste 1,2 miliarde de dolari, potrivit datelor declarate la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare. Cel mai bogat om din lume si principalul actionar al Tesla a scris sambata trecuta pe Twitter ca va vinde 10% din actiunile…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, și-a intrebat sambata, intr-un sondaj pe Twitter , cei 62,5 milioane de urmaritori, daca ar trebui sa vanda 10% din acțiunile sale Tesla, transmite Reuters, conform Hotnews. Cea mai bogata persoana din lume anunțase anterior ca s-ar putea confrunta cu o impunere…

- Capitalizarea bursiera a Tesla Inc a depasit luni 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce compania fondata de Elon Musk a primit cea mai mare comanda din istoria sa, 100.000 de vehicule pentru firma de inchiriere Hertz, o tranzactie care intareste ambitiile producatorului american de automobile electrice…