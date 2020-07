Elon Musk a devenit al cincilea cel mai bogat om al planetei / Ce avere are miliardarul sud-african

Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Elon Musk, a crescut cu 5 miliarde de dolari dupa ce actiunile Tesla au ajuns luni, 20 iulie la 1.500 de dolari. Astfel, fondatorul companiei a devenit al cincilea cel mai bogat om din lume, cu o avere neta estimata la 74,2 miliarde de dolari, conform New York Post.

- Averea antreprenorului Elon Musk a depașit-o pe cea a investitorului Warren Buffett, CEO-ul Tesla devenind a șaptea cea mai bogata persoana din lume, potrivit Indexului Bloomberg Billionaires, citat de Reuters, potrivit Mediafax.Averea lui Musk a crescut cu 6,07 miliarde de dolari, a declarat…

- Tesla a devenit cel mai valoros producator auto din lume miercuri, cand capitalizarea de piața a companiei a depașit pentru prima data valoarea Toyota, anunța CNBC.Acțiunile Tesla au caștigat 5%, urcind la o valoare maxima de 1.135 dolari, ducind compania la o valoare de aproximativ 206,5…

- Actiunile Tesla au urcat cu 5% si au atins un nou maxim istoric, de 1.135 de dolari, conferind producatorului american de automobile electrice o evaluare de aproximativ 206,5 de miliarde de dolari, peste cea a Toyota, care este de circa 202 miliarde de dolari. Recordul realizat de Tesla scoate in evidenta…

- Criza COVID-19 a acționat ca opusul lui Robin Hood, luand de la saraci și dand bogaților. In ultimele trei luni, prapastia dintre cele doua paturi sociale s-a accentuat in SUA, noteaza Business Insider.Publicațiavine și cu cifrele care arata cat de adanca e prapastia, citanddin ultimul raport al Institute…