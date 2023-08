Ni s-au tocit simturile. Nu mai traim cu adevarat. Mocnim, da’ nu ne mai aprindem. De la atata acces gratuit si trasparenta necenzurata pe net la toate curiozitatile imaginabile si inimaginabile ale speciei, la toate tentatiile si fanteziile ce in urma cu vreo 30 de ani ne tineau simturile in priza, senzatiile tari procurate pe […] The post Elogiu drogangelii first appeared on Ziarul National .