- Andreea Banica a trait momente ingrozitoare in aeroport. Vedeta a povestit ce s-a intamplat cand a ajuns pe aeroportul din Egipt, acolo unde și-a petrecut vacanța. Andreea Banica a trecut prin momente de groaza Cantareața a fost in vacanța in Egipt, dar o intamplare petrecuta pe aeroport a lasat-o cu…

- Ultima luna de toamna o gasește pe Oana Roman departe de țara, intr-o destinație preferata de romani, dar care in aceasta perioada nu e deloc aglomerata: Cipru. Vedeta a publicat poze din vacanța pe care o petrece cu soțul și cu fiica, noteaza click.ro. „Resortul este pe malul marii, are 4 piscine și…

- Dupa mai multe luni de munca și amenajarea locuinței, Oana Roman impreuna cu Marius Elisei și fiica lor au plecat in vacanța. Cei trei au ales o destinație exotica și au impartașit imagini cu fanii de pe Instagram.

- Fostul consilier prezidențial Adriana Saftoiu relateaza cum Traian Basescu s-a enervat pe consilierii sai care zaboveau la piramide intr-o vizita de stat efectuata in Egipt in timpul primului sau mandat. Relatarea vine in contextul in care președintele Klaus Iohannis a fost miercuri sa vada piramidele…

- Codin Maticiuc a ramas fara 5.000 de euro dintr-un foc. Ce s-a intamplat și cum a ajuns artistul sa piarda aceasta suma de bani? Chiar vedeta a recunsocut totul in fața fanilor. Codin Maticiuc a ramas fara 5.000 de euro: vedeta se afla in vacanța Codin Maticiuc și-a stricat pentru cateva momente vacanța.…

- Bianca Dragușanu și-a ingrijorat fanii. Cunoscuta fosta asistenta pacatoasa a fost jefuita in vacanța. Ce s-a intamplat cu aceasta in momentele in care visa doar la relaxare? Vedeta a povestit totul. Bianca Dragușanu, jefuita in vacanța: ce s-a intamplat cu vedeta? Bianca Dragușanu este o impatimita…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Bianca Dragușanu este o impatimita a vacanțelor exclusiviste, insa din nefericire, cateodata planurile de acasa nu se potrivesc deloc cu cele din destinațiile luxoase. Astfel, daca vedeta s-ar fi așteptat ca in Monaco sa nu aiba parte de niciun eveniment neplacut,…

- Dupa experiența Asia Express, Mihai Petre și soția lui, Elwira Popescu, au hotarat sa plece intr-o vacanța, dar nu au ales sa plece singuri. Gina Pistol, Smiley și fetița lor, Josephine, i-au insoțit.