Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis de masa Elizabeta Samara a fost invinsa de germanca Petrissa Solja cu 4-2 (11-9, 11-6, 13-11, 9-11, 9-11, 11-9), sambata, in sferturile de finala ale turneului ITTF-Europe Top16 Cup, care reuneste cei mai buni jucatori de pe continent, la Montreux (Elvetia). Samara a trecut…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Eliza Samara a plecat in Elvetia, la Montreux, acolo unde va juca la Cupa Europei Top 16, o competitie extrem de importanta pentru aceasta disciplina. Turneul se va disputa in perioada 8-9 februarie, iar Eliza Samara inca nu isi cunoaste prima adversara pe care…

- Jucatoarele romane de tenis de masa Bernadette Szocs si Elizabeta Samara vor participa la ITTF-Europe Top16 Cup, turneu care reuneste cei mai buni practicanti ai sportului cu mingea de celuloid la Montreux (Elvetia), pe 8-9 februarie. Szocs este doua favorita a concursului, iar Samara este cap de…

- Jucatoarele romane de tenis de masa Bernadette Szocs si Elizabeta Samara vor participa la ITTF-Europe Top16 Cup, turneu care reuneste cei mai buni practicanti ai sportului cu mingea de celuloid la Montreux (Elvetia), pe 8-9 februarie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa. …

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, a debutat cu stangul la Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de croata Donna Vekic, intr-o partida disputata marti la Melbourne. Sarapova (32 ani), aflata in…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sharapova a fost eliminata in primul tur la Brisbane. Sportiva i-a criticat vehement pe organizatorii turneului, relateaza ziare.com.In primul tur de la turneul de tenis de la brisbane, maria Sharapova a fost invinsa de Jennifer Brady, scorul partidei fiind 3-6, 6-1, 7-6.Dupa…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, detinatoarea titlului si a 11-a in ierarhia mondiala, a fost eliminata marti in optimile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii in valoare de 775.000 dolari, fiind intrecuta de cehoaica Kristyna Pliskova (nr. 66 mondial) in doua…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia a participat, in perioada 24 noiembrie - 1 decembrie, la Campionatul Mondial rezervat juniorilor, disputat la Korat (Thailanda). Elena Zaharia si Tania Plaian au evoluat in probele de simplu, dublu si dublu mixt. Constanteanca a facut parte din…