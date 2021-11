Stiri pe aceeasi tema

- Durere, disperare și teama. Asta transmit pacienții infectați cu Covid-19 ce se zbat in secțiile de terapie intensiva. Unii dintre ei nu mai pot comunica, alții, in schimb, reușesc sa schimbe cateva vorbe cu personalul medical. Le e frica de moarte și se lupta sa plece pe picioare din spital.”ATI-ul…

- Durere de nedescris pentru o familie de romani stabiliți in Italia. Un barbat in varsta de 53 de ani a cazut cu mașina intr-o prapastie din apropierea zonei in care locuia. Din nefericire, impactul violent i-a adus sfarșitul pe loc romanului, astfel ca medicii nu au mai putut face nimic. Suferința este…

- Durere, disperare și teama. Asta transmit pacienții infectați cu Covid-19 ce se zbat in secțiile de terapie intensiva. Unii dintre ei nu mai pot comunica, alții, in schimb, reușesc sa schimbe cateva vorbe cu personalul medical. Le e frica de moarte și se lupta sa plece pe picioare din spital.”ATI-ul…

- Luminița Anghel nu a avut parte de o adolescența așa cum a visat, asta dupa ce era in permanența complexata de aspectul sau fizic. Vedeta s-a confruntat cu problema kilogramelor in plus o perioada indelungata de timp, atat in tinerețe, cat și dupa ce a adus pe lume un copil. Ei bine, acum are o silueta…

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, a anunțat, marți, ca in București s-a inregistrat o rata de acoperire vaccinala de peste 50% din populatia rezidenta eligibila, de peste 12 ani. Pe locul doi se afla județul Cluj, iar pe ultimele in clasament sunt județele Giurgiu și Suceava.…

- Vestea tragica potrivit careia Petrica Cercel a trecut in neființa a indurerat o țara intreaga, dar mai ales colegii de breasla care au lucrat foarte mult timp cu regretatul artist. Acum, Narcisa Moisa și Adi de la Valcea au facut primele declarații la Antena Stars dupa pierderea lui Petrica Cercel,…

- Cea mai grea zi din viața Giuliei Nehmany! Azi se implinesc 7 ani de cand frumoasa actrița a pierdut cel mai prețios om din viața ei. Iata ce a declarat vedeta despre pierderea suferita, dar și despre momentele grele prin care a trecut!

- Am aflat cu toții teribila veste, chiar de la Marcel Pavel! Aseara, artistul a facut anunțul trist pe internet, fiind vorba despre decesul prea iubitei sale mame. Cantarețul a intrat in direct la Antena Stars și ne-a marturisit ca simte cum ii fuge pamantul de sub picioare, argumentand ca, deși spera…