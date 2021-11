Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții din Asia Express incearca cu toate puterile sa faca tot ce le sta in putința pentru a-și indeplini obiectivul, respectiv acela de a caștiga premiul cel mare in valoare de 30.000 de euro. Astfel, unele dintre echipe recurg chiar la gesturi ”necurate” pentru a avansa in competiție, iar Patrizia…

- ”Asia Express continua”, insa fara Zarug și Lorelei Bratu, din nefericire, asta pentru ca nestemata din cufarul Irinei Fodor a fost roșie, fapt pe care prezentatoarea TV l-a anunțat inca de la inceputul etapei. Astfel, ajunși in cursa pentru ultima șansa, cea mai populara echipa de pe Drumul Imparaților,…

- Surprize de proporții la Asia Express, unde o echipa a fost eliminata. Perechea a parasit competiția dupa un scandal imens. Echipa care pleaca din Asia Express Nervii sunt intinși la maximum in competiția Asia Express, așa cum era de așteptat. Concurenții sunt puși in situații dificile, insa nu mulți…

- Concurenții de la Asia Express se lupta pentru marele premiu de la finalul competiției. Etapa cu numarul 5 din aceasta seara este ultima de pe teritoriul Turciei, iar cei care vor sa ajunga in Giorgia trebuie sa depașeasca fara cusur toate provocarile pregatite, caci diamantul este de culoare roșie.

- O echipa a parasit competiția in ediția 21 a sezonului 4 din Asia Express - Drumul Imparaților, de la Antena 1. Concurenții s-au intrecut pentru a continua competiția in Georgia, insa un alt cuplu de vedete a fost eliminat din cursa.

- Dupa Anca și Alexandra Ungureanu, echipa formata din Shift și Connect-R a fost cea care a parasit competiția Asia Express. Chiar daca aventura lor pe Drumul Imparaților s-a terminat, dupa trei saptamani pline de emoție, cei doi concurenți sunt mandri pentru parcursul lor in cursa. Iata ce mesaj a postat…

- Concurneții de la „Asia Express” au parte de momente tensionate in timpul cursei pentru Imunitate. Francesco Paglieri a fost protagonistul unui astfel de moment, in ediția 16 de Asia Express. Francesco Paglieri s-a suparat pe un șofer care i-a luat la autostop pe el și pe mama lui, pentru ca nu știa…

- A avut loc prima cearta la „Asia Express”, sezonul 4. Eliza și Cosmin Natanticu au avut parte de cateva neințelegeri inca de la inceputul competiției. De la ce au pornit tensiunile intre cei doi soți in show-ul de la Antena 1.Eliza și Cosmin Natanticu au plecat la „Asia Express”, pe Drumul Imparaților,…