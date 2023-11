Elimină riscul, fii prevăzător! Siguranța ta și a casei tale este prioritară! Elimina riscul, fii prevazator! A venit momentul sa verifici din nou lista pregatirilor pentru iarna! Cum sezonul rece se apropie cu pași repezi, vrem sa va reamintim cat de important este sa va pregatiți sobele și sistemele de incalzire pentru a evita orice pericol legat de incendii. Daca utilizați lemne pentru incalzirea locuinței, va rugam [...] The post Elimina riscul, fii prevazator! Siguranța ta și a casei tale este prioritara! first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

