Eligibili pentru moarte! Democrațiile liberale se scufundă în nebunie: eutanasierea copiilor In urma cu cateva saptamani, parlamentul olandez a anunțat ca eutanasia va fi autorizata pentru copiii cu varste cuprinse intre un an și 12 ani, in cazurile care implica „o boala sau o tulburare atat de grava incat moartea este inevitabila, iar decesul acestor copii este așteptat in viitorul apropiat”. Acoperirea acestei ultime evoluții a […] The post Eligibili pentru moarte! Democrațiile liberale se scufunda in nebunie: eutanasierea copiilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

