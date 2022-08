Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a fost ucis de un crocodil pe insula indoneziana Ternate, a anuntat vineri un oficial al serviciilor de cautare si salvare, relateaza dpa. Baiatul, in varsta de 15 ani, pescuia marti impreuna cu prietenii sai pe lacul Tolire Besar, cand a fost prins de un crocodil si tarat in apa, a precizat…

- Minele marine pot fi un pericol pentru tranzitul navelor comerciale, astfel ca Forțele Navale Romane desfașoara misiuni de cercetare a zonei din responsabilitate, pe o suprafața din Marea Neagra care reprezinta aproximativ 30.000 de kilometri patrați, a declarat col. Corneliu Pavel de la Forțele Navale.…

- 25 de elevi din județul Constanța traiesc, in aceste zile, viața de militar. O experiența care ii poate indruma catre o cariera in domeniu. Cei care s-au inscris in programul Cadet pentru 3 zile participa la instructaje, ateliere și chiar la o misiune, pe mare.

- Trei salvatori din cadrul Sectiei de Pompieri Macin, impreuna cu 3 padurari si un politist au plecat intr-o misiune de cautare si salvare a doi barbati cu varste de 82 si 73 de ani dupa ce au anuntat prin apel la numarul unic de urgenta 112 ca s-au ratacit in Muntii Macinului. Echipajele de cautare…

- Luni, 4 iulie, in Alpii italieni au inceput operațiunile de salvare dupa ce parți ale unui ghețar montan s-au prabușit, provocand moartea a cel puțin șase persoane și ranirea altor opt. Operațiuni de salvare erau in curs de desfașurare in Alpii italieni luni (4 iulie) dupa ce o parte a unui ghețar montan…

- Spațiul naval al țarii noastre este monitorizat permanent de navele militare și de structuri specializate ale Forțelor Navale Romane, in colaborare cu alte instituții care fac parte din sistemul de Aparare, precizeaza Forțele Navale Romane, intr-un comunicat transmis Știrilor TVR.

- SPJ Salvamont Maramureș a primit doua binocluri cu termoviziune și infraroșu – necesare in acțiunile de cautare-salvare și un laptop „heavy duty” pentru folosința in teren in condiții deosebite, laptop pe care in curand vom avea instalata aplicația Vodafone – Salvamont care ne va da posibilitatea procesarii…

- 60 de copii au aflat informații utile și au invațat de la instructurii IGSU despre misiunile de salvare și cautare cu caini de serviciu. Activitațile s-au desfașurat pe 13 iunie intr-o tabara pentru copii din apropierea raionului Calarași.