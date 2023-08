ELIBERAREA STRĂZII ȘOSEAUA PIEPERA: UN SUFLU NOU PENTRU TRAFICUL DIN BUCUREȘTI Astazi este o zi de mare bucurie pentru locuitorii Capitalei, deoarece a fost anunțata oficial eliberarea strazii Șoseaua Pipera, o artera majora care a fost afectata in ultima perioada de lucrarile realizate de echipa Termoenergetica. Aceasta veste vine ca un suflu nou pentru bucureștenii care au fost nevoiți sa se confrunte cu traficul infernal generat de aceste lucrari. Termoenergetica, compania responsabila pentru modernizarea infrastructurii termice a Bucureștiului, a incheiat cu succes procesul de reabilitare a rețelelor termice subterane care treceau prin zona Șofeaua Piepera. Lucrarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

