Cateva zeci de persoane au participat sambata la aniversarea a 74 de ani de la eliberarea orasului Sfantu Gheorghe de sub ocupatie fascisto-hortysta. Ceremoniile militare si religioase au avut loc in fata Primariei, pe turla careia ostasii Armatei Romane au arborat tricolorul romanesc pe 8 septembrie 1944, ca simbol al libertatii, Sfantu Gheorghe fiind primul […] Articolul Eliberarea primului oras din Ardealul de Nord de sub ocupatie straina, sarbatorita la Sfantu Gheorghe apare prima data in Mesagerul de Covasna .