- Elevul de 16 ani de la Colegiul National Ion Creanga din Bucuresti, care miercuri a atacat cu un cutit o profesoara, a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, la data de 05.04.2023, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au pus in mișcare…

- Instanța suprema a decis, vineri, sa trimita dosarul Revoluției catre Curtea de Apel București, pe motiv ca ar fi de competența acesteia pentru ca in acea perioada Ion Iliescu nu era președinte al Romaniei. “Trimite cauza avand ca obiect rechizitoriul nr. 11/P/2014 din data de 29 iulie 2022 al Parchetului…

- Niculae Badalau ramane in arest in continuare. Instața, in acest caz Curtea de Apel București, i-a respins din nou contestația depusa impotriva masurii de arest preventiv, astfel ca tatal lui Gabi Badalau va ramane dupa gratii.

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus incetarea procesului penal intr-un dosar in care fosta conducere a Politiei Locale Bucuresti a fost acuzata ca a externalizat catre o firma, in mod nelegal, servicii de patrulare, interventie, constatare contraventii si aplicare sanctiuni, iar „bodyguarzii” societatii…