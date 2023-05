Elevul care a comis masacrul din Serbia repetă medicilor o singură întrebare Elevul care a comis masacrul din Serbia continua sa le adreseze medicilor o singura intrebare. Singurul lucru care il intereseaza este daca a devenit popular. Conform breakinglatest.news, baiatul in varsta de 13 ani, suspectat ca a comis masacrul de la școala din Vracar, nu a fost niciodata interesat de victime, singurul lucru care conteaza pentru el fiind daca a devenit popular in urma gestului sau. „Se vorbește despre mine, sunt eu regele rețelelor?”, ar fi singura intrebare pe care baiatul o adreseaza angajaților Clinicii de Neurologie și Psihiatrie pentru Copii și Tineri unde este internat.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

