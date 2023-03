Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare elev din Romania va putea citi mai mult, prin Programul National "O carte pentru fiecare", care va fi infiintat prin Legea invatamantului preuniversitar, afirma ministrul Educatiei Ligia Deca.

Incepand cu anul scolar 2023-2024, cel putin un milion de elevi vor beneficia de o masa gratuita la scoala, arata o postare pe pagina de Facebook a PNL, potrivit news.ro.

- Inspectoratul Scolar Judetean Bacau anunta ca elevii si prescolarii care invata in doua unitati aflate pe lista celor incadrate in cea mai ridicata clasa de risc seismic isi vor desfasura activitatea in alte imobile. Pentru elevii de la o scoala din localitatea Filipeni a fost deja gasita o solutie…

- Noile sancțiuni ale UE pot limita posibilitatea vanzarii de bunuri și tehnologii - cheie catre țari terțe, care, probabil, pe viitor le livreaza in Rusia, transmite agenția Bloomberg, citand surse. Dupa cum remarca agenția, in noul pachet de sancțiuni este posibil sa fie incluse astfel de masuri…

Noul ministru german al apararii, Boris Pistorius, aflat marti la Kiev intr-o vizita surpriza, a declarat ca Ucraina va primi peste 100 de tancuri de lupta de tipul Leopard 1A5 de la mai multe tari europene, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

Ministrul german al tehnologiei digitale s-a intalnit recent cu Elon Musk pentru a clarifica ce așteptari are Berlinul de la Twitter, in special in ceea ce privește combaterea dezinformarii, de cand fondatorul Tesla a preluat conducerea firmei de social media, a anunțat vineri ministerul german al tehnologiei…

Legea pentru acces liber pe terenurile de sport din scoli, „astfel incat copiii sa aiba posibilitatea de a se juca intr-un mediu sigur", a fost promulgata, miercuri, de președintele Klaus Iohannis. Școlile au la dispoziție patru luni pentru a stabili orarul de acces și modul de utilizare.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat luni, in calitate de for decizional, o lege care ar permite și echipei FCSB sa joace pe stadionul Ghencea din București, acolo unde disputa meciurile de acasa doar CSA Steaua, conform liderului PSD, Marcel Ciolacu.