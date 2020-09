Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de urgența Iași a stabilit in ședința de luni ca vor fi suspendate cursurilor școlare in modalitatea „fata in fata” pentru cate o clasa din – Școala Gimnaziala „Alexandru cel Bun”, Gradinița cu Program Prelungit nr. 12, Gradinița cu Program Prelungit nr. 26, Gradinița…

- Raportarile de duminica ale Direcției de Sanatate Publica Suceava arata ca noul coronavirus a ajuns la trei noi unitați de invațamant. Este vorba de o educatoare de la Gradinița cu Program Prelungit, un invațator de la Școala Gimnaziala "Ioan Ciurea" Falticeni, dar și un profesor al ...

- In comuna Poiana Teiului, din judetul Neamț, școala in cele 3 unitați de invațamant incepe sub scenariu rosu. Aici cursurile vor fi efectuate doar in mediul online. Totodata, noua localitati, sunt sub scenariu galben – o parte din elevi vor fi prezenti fizic in clase, altii vor face cursuri online,…

- Anunț bomba facut cu puțin timp in urma de premierul Romaniei, care arunca in aer inceputul școlii. Ludovic Orban nu exclude posibilitatea ca elevii sa vina la cursuri abia pe 1 octombrie, iar primele 2 saptamani sa fie de școala online. In aceste condiții, elevii ar putea urma cursuri online in perioada…

- Anunț bomba facut cu puțin timp in urma de premierul Romaniei, care arunca in aer inceputul școlii. Ludovic Orban nu exclude posibilitatea ca elevii sa vina la cursuri abia pe 1 octombrie, iar primele 2 saptamani sa fie de școala online. In aceste condiții, elevii ar putea urma cursuri online in perioada…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca elevii care au acasa persoane cu comorbiditati sau varstnice pot face cursuri online. ‘Exista aceasta varianta in care se poate face invatamant online, in conditiile in care are acasa persoane cu comorbiditati sau persoane varstnice cu care sta’,…

- Un nou document stabilește regulile de sanatate valabile pentru toate unitațile de invațamant și inlocuiește vechiul set de reguli adoptat in 1995, astfel ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, cei din invațamantul primar și de la gradinița au cursuri numai dimineața, potrivit unui Ordin al ministrului…

- Elevii de liceu, profesorii din aria STEM (fizica, chimie, biologie, matematica, informatica, geografie, tehnologii) si consilierii scolari se pot inscrie, pana in 31 iulie 2020, pentru a treia editie a Scolii de Vara de Stiinta si Tehnologie de la Magurele. Inscrierile se fac online, prin…