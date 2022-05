Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, la data de 18 Mai, sarbatorim Ziua Internaționala a Muzeelor, iar tema din acest an este „Puterea Muzeelor”. Biblioteca Municipala „Teodor Murașanu” Turda a realizat un film documentar... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Angajata a Bazei 71 Aeriene Campia Turzii, dar și o excelenta scriitoare, fiind specializata in gestionarea traumelor la copii, Madalina Orian lanseaza ideea crearii Clubului Mamicilor Cititoare la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziua Internaționala a Pamantului, care se sarbatorește astazi, 22 aprilie 2022, reprezinta un moment de conștientizare asupra problemelor climatice cu care se confrunta umanitatea. Conform unui... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sticla Arieșul Turda a deschis scorul la Bistrița, a inscris 3 goluri in deplasare, dar tot n-a fost suficient pentru a se intoarce acasa cu 3 puncte, care se dovedesc a fi extrem de importante in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comuna Ceanu Mare sarbatorește in mod practic Ziua Internaționala a Pamantului prina achiziționarea mai multor coșuri stradale de gunoi. Astazi, de Ziua Internaționala a Pamantului, comuna Ceanu Mare... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cu doar doua zile inainte de Ziua Internaționala a Romilor, Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” din Campia Turzii s-a gandit sa marcheze ziua de 8 Aprilie cu un concurs de eseuri. La concursul cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Teatrul este forma artistica a experientei omenesti.” – așa definește regizorul de teatru și opera, Peter Sellars teatrul in mesajul transmis de Ziua Internaționala a Teatrului. Despre teatru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul din Turda a transmis in aceasta dimineața un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, 8 Martie. „Ziua Internaționala a Femeii este ziua pe care o dedicam tuturor doamnelor și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!