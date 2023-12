Elevi din clasele a I-a, a II-a și a III-a au colindat astazi la Spitalul Municipal din Turda, in timp ce elevi din clasele pregatitoare au fost la Asociația Casa Antonia, oferind cadouri celor in varsta. „Cu bucurie va impartașim frumoasele momente de azi la Școala Gimnaziala „Teodor Murașanu”! Astazi, elevii claselor IB, a II-a [...] Articolul Elevii școlii gimnaziale „Teodor Murașanu” au fost la colindat la Spitalul Municipal Turda apare prima data in TurdaNews .