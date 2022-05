Stiri pe aceeasi tema

- Instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu vrea sa introduca pana la sfarșitul anului o testare-pilot la limba romana și matematica pentru toți elevii, mai puțin cei din clasele a VIII-a și a XII-a, dupa ce, potrivit unui raport, s-a aratat ca 42 la suta dintre elevii romani sunt analfabeți funcțional.Un…

- Aproape jumatate dintre elevii din Romania sunt analfabeti functional: nu inteleg ce citesc, nu pot sa interpreteze o informatie si sa formeze idei proprii. In acest context, Ministrul Educatiei propune o evaluare digitala pilot la romana, matematica si istorie chiar la sfarsitul acestei luni. Ministerul…

- O singura medie si cel putin doua note pentru intregul an scolar. Aceasta este decizia pe care a luat-o Sorin Cimpeanu pentru toti elevii din Romania, incepand cu anul scolar 2022-2023. Ministrul Educatiei a spus in aceasta dimineata ca in loc de teste si teze, elevii pot fi evaluati inclusiv verbal.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii de gimnaziu care sunt olimpici ar putea intra la liceu fara a mai susține Evaluarea Naționala. The post Elevii de gimnaziu olimpici ar putea intra la liceu fara Evaluare Naționala! Anunțul facut de Ministrul Educației appeared first on Realitatea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca apare o noua funcție de conducere in școlile din Romania. Dupa o intalnire cu primarii orașelor din țara, politicianul a declarat ca a fost de acord si va propune, in cadrul proiectului unei noi legi a Educatiei, instituirea unui nou post in școli. Ce…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a spus ca miercuri s-a facut primul pas dintr-o reforma in invațamant, transmite TVR1. El a declarat ca printre altele, va schimba tabla din clasa cu una inteligenta, iar primul avantaj va fi ca ceea ce va fi scris de profesor va putea fi transferat digital fiecarui…

- Ministrul Educației a spus ca astazi s-a facut primul pas dintr-o reforma in invațamant care, printre altele, va schimba tabla din clasa cu una inteligenta, iar primul avantaj va fi ca ceea ce va fi scris de profesor va putea fi transferat digital fiecarui elev.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat noua structura a anului școlar, care va avea module de invațare de 6-7-8 saptamani, alternate cu vacanțe scurte, potrivit declarațiilor de presa susținute la finalul ședinței de Guvern. „Avand in vedere și aceasta structura a anului școlar care se bazeaza…