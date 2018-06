Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți elevi timișeni din medii defavorizate vor primi sprijin calificat pentru a putea urma in continuare școala, in mediul universitar. Reprezentanții liceelor teoretice din Faget, Recaș și Buziaș, precum și cei ai liceelor tehnologice din Deta și Lovrin au semnat sambata, la Universitatea de Vest…

- Casa Share schimba vieti: construieste case pentru familii, copii si batrani care locuiesc in conditii inumane si care nu au resurse financiare sau care au trecut prin momente de cumpana. Capgemini se alatura acestui proiect, iar pentru a strange fondurile necesare, compania va organiza un eveniment…

- Consilierii generali au aprobat in ședința de astazi proiectul ”Modernizare liniei de tramvai pe bd-ul g-ral Vasile Milea de la intersecția cu b-dul Timișoara pana in dreptul intrarii in benzinaria OMV”. Primaria București da 28 de milioane de lei pentru reabilitarea a 1,1 km din linia de tramvai. Este…

- O femeie de 26 de ani din Timișoara a fost ucisa de soțul sau în noaptea de miercuri spre joi. Barbatul și-a înjunghiat soția, iar dupa fapta comisa a încercat sa își puna capat zilelor. Crima teribila în cartierul Calea Girocului din Timișoara. Pe fondul unor neînțelegeri…

- Elena Raluca, 26 de ani, originara din Targu Jiu, era casatorita de aproximativ un an. Tanara locuia de ceva timp vreme in Timișoara, unde a absolvit liceul si Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universitații de Vest Timișoara. De curand se mutase cu soțul ei, 29 de ani,…

- Centenarul nu este o festivitate, el este prilejul care ii "obliga" si le da "sansa" romanilor sa opteze cui vor sa semene, care sunt modelele pe care vor sa le urmeze, iar primul lucru pe care trebuie sa il inteleaga de la fauritorii Marii Uniri este curajul de a isi asuma fiecare, pe cont propriu,…

- Oficialii Consiliului Județean vor sa fie mai aproape de cetațenii din Valea Jiului. Consilierii județeni au aprobat un proiect de hotarare prin care și-au dat avizul pentru deschiderea unui birou de reprezentare zonala a Consiliului Județean Hunedoara. Acesta va funcționa la Petroșani. Numai ca…

- Cazurile in care politia foloseste in anchete amprentele persoanelor decedate pentru a le accesa telefoanele inteligente - fiind vorba mai precis de tehnologia Touch ID de la Apple - au devenit comune in SUA, tehnica fiind una legala, dar care ridica si unele chestiuni etice, potrivit Forbes. …