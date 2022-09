Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 10% din scolile si gradinitele din judetul Vrancea functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu, in timp ce mai mult de jumatate nu fac obiectul autorizarii, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘La nivelul judetului Vrancea, figureaza…

- Mai multi copii cazati la o pensiune din Brezoi au ajuns, marti dimineata, la spital, intoxicati cu monoxid de carbon si cu atacuri de panica dupa ce, in camera in care se afla centrala termica a unitatii de cazare, a izbucnit un incendiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit, vineri, in zona Varful Crucii din comuna Rucar, langa o linie de inalta tensiune, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Joi au avut loc doua noi incendii de vegetatie in judetul Iasi, unul in satul Buznea, comuna Ion Neculce si in satul Verseni, comuna Miroslovesti. De asemenea, pompierii au gasit trupul carbonizat al unei femei pe un camp ars, scrie ziarul Buna Ziua Iași.O femeie in varsta de 72 de ani a fost descoperita…

- O femeie in varsta de 72 de ani a fost descoperita arsa pe un camp din Miroslava. Incendiu a cuprins o zona de vegetatie uscata, cel mai probabil s-a propagat datorita caldurilor sufocante din ultima perioada. La fata locului actioneaza: 5 autospeciale de interventie si stingere, 2 autocisterne pentru…

- Trei gospodarii din satul Mihail Kogalniceanu au ars miercuri dupa-amiaza intr-un incendiu cauzat cel mai probabil de jocul unor copii cu focul, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primaria Municipiului Turda prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența informeaza populația municipiului Turda ca in zilele de 29,30 iunie și 01 iulie 2022 valul de caldura se va intensifica,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Circa 26 de hectare de grau au ars, duminica, in comuna Campineanca, in urma unui incendiu cauzat de incendierea vegetatiei uscate, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Pompierii au intervenit, duminica dupa-amiaza, la un incendiu care a cuprins un lan de grau pe raza…