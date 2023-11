Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Sport, Gabriel Toncean, a declarat marti, in cadrul dezbaterii „O educatie nutritionala corecta, un viitor sanatos pentru copiii nostri”, organizata la Senat, ca ceea ce isi doreste prin acest proiect de educatie nutritionala este sa ajute copiii si tinerii…

- Urmare a atacurilor teroriste din Israel soldate cu numeroase victime, Ministerul Sanatații a lansat un apel catre personalul medical care dorește sa se inscrie ca voluntar pentru tratarea raniților și completarea echipelor medicale, in funcție de eventuale solicitari ale parții israeliene. Medicii…

- Cu toții am auzit ca sanatatea vine din interior, dar ce inseamna cu adevarat asta? Ei bine, o alimentație sanatoasa și un stil de viața activ joaca un rol important. Dar uneori, organismul nostru are nevoie de puțin ajutor suplimentar pentru a funcționa in parametri optimi. Cu atat mai mult in sezonul…

- Ministerul Educației deruleaza un proiect, prin care profesorii ar fi instruiți sa recunoasca elevii care consuma droguri. La nivelul țarii, pana in acest moment, ar fi fost instruiți de catre Agenția Naționala Antidrog peste 11.000 de profesori, din mediul rural și cel urban. Potrivit unui raspuns…

- Alimentația este o preocupare importanta pentru mulți oameni, iar alegerile lor alimentare sunt influențate in mare parte de preferințele și convingerile personale. Unii dintre noi sunt adepții dietei bogate in proteine, incluzand carnea in alimentație, in timp ce alții sunt ferm convinși de beneficiile…

- ”Domnul primar din Puchenii Mari nu parea ca a mai fost deranjat pana acum de vreun oponent sau ca l-ar lua cineva la intrebari. Aceeași atitudine am vazut-o și in alte localitați. Noi o sa mergem și la nivelul comunelor pentru a arata oamenilor ce se intampla acolo și pentru a fi o voce, […]

- Autoritațile municipale anunța ca elevii din institutiile de invațamint primar și secundar, ciclu I si II din municipiul Chișinau, sint alimentați gratuit, noteaza Noi.md Actualmente, procesul de alimentație cu bucate calde este organizat in 120 de instituții de invațamint primar și secundar, ciclu…

- Elevii si prescolarii trebuie sa aduca adeverinte medicale sau avize epidemiologice la școala doar atunci cand trec dintr-un ciclu școlar in altul și nu la inceputul fiecarui an școlar, precizeaza Ministerul Sanatații.