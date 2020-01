Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se intorc de luni, 13 ianuarie, la cursuri pentru a incepe cel de-al doilea semestru din acest an școlar. Ei vor avea urmatoarea vacanța in perioada 4-21 aprilie 2020, atunci cand sunt Sarbatorile Pascale. Semestrul al doilea va avea 20 de saptamani și se va incheia pe 12 iunie 2020. Primul semestru…

- Vacanța de Paște 2020 se va desfașura, conform structurii anului școlar 2019-2020, in perioada 4 – 21 aprilie. Vinerea Mare a devenit sarbatoare legala, ceea ce inseamna inca o zi libera pentru elevi, conform structurii anului școlar. Anul acesta, insa, Vinerea Mare este inclusa deja in vacanța…

- Ministerul Educației vine cu o serie de propuneri pentru anul școlar 2020-2021. Pe langa data la care elevii vor incepe cursurile, proiectul mai prevede și perioadele celor patru vacanțe care ar urma sa fie acordate. Ministerul Educației propune ca anul școlar 2020 – 2021 sa inceapa pe data de 14 septembrie.…

- Anul scolar 2020 – 2021 incepe in 14 septembrie si se incheie in 18 iunie, fiecare asemestru avand 17 saptamani, iar vacanta de primavara e fractionata pentru a include Pastele ortodox si pe cel catolic, conform proiectului de ordin de ministru privind structura anului scolar pentru 2020 –…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat luni, 6 ianuarie 2020, in dezbatere publica proiectul de ordin de ministru privind structura anului școlar pentru 2020 - 2021. • Anul școlar 2020 - 2021 incepe la data de 1.09.2020, se incheie la data de 31.08.2021; • Elevii sunt așteptați…

- Ordinul ministrului Educatiei privind structura anului scolar 2019-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, iar potrivit acesteia cursurile incep in 9 septembrie si se incheie in 12 iunie. Semestrul al doilea semestru incepe in 13 ianuarie. Pentru profesori, anul scolar 2019-2020 incepe pe 1 septembrie…