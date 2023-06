Stiri pe aceeasi tema

- Programul educațional ”Vacanța la Muzeu” continua și in acest an cu o oferta diversificata de ateliere și activitați pentru copii. Pornind de la experiența ediției de anul trecut, cand locurile disponibile s-au epuizat intr-o singura zi, anul acesta suplimentam cu doua saptamani oferta programului.…

- In perioada 3-28 iulie 2023, intervalul orar 11:00-13:00, la Filiala pentru Copii a Bibliotecii Judetene Dambovita, se va desfasura editia a XV-a a programului „Vacanta la biblioteca”. Activitatile sunt destinate elevilor de clasele I-VI, iar inscrierile se fac la sediul Filialei pentru Copii, str.…

- In perioada 3 iulie – 11 august, Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau ii invita din nou pe cei mici la un program educațional special gandit pentru aceasta vara. Programul „Vacanța la Muzeu” continua cu o noua oferta de ateliere și activitați diverse pentru copii. Pentru prima data la acest program…

- Vacanța mare sau vacanța de vara este cea mai așteptata vacanța a elevilor de toate varstele. Este cea mai lunga vacanța din cursul anului școlar, dar și una dintre cele mai frumoase, deoarece se desfașoara pe toata perioada verii. Descopera cand incepe vacanța de vara 2023.Elevii așteapta cu nerabdare…

- BACALAUREAT 2023: Calendarul examenului a fost modificat. Cand se vor face inscrierile Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial un ordin prin care a modificat Calendarul examenului de Bacalaureat 2023. Perioada in care elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la examenul de Bacalaureat 2023…

- Elevii și cadrele didactice reiau cursurile miercuri, 19 aprilie, dupa vacanța de Paști. Este care se incheie in 16 iunie. Pana la vacanța de vara, elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor susține evaluarea naționala. Primii sunt elevii de clasa a II-a, care in perioada 9-12 mai au probele scrise…

- Vacanța de Paște 2023 este, ca in fiecare an, in perioada sarbatorilor pascale și dureaza doua saptamani. Vacanța de Paște este un prilej de bucurie și de odihna pentru copii, indiferent de varsta lor. Cuprins: Cand e vacanța de Paște 2023 Ce modificari sunt in anul școlar 2022-2023 Structura anului…

- Elevii instituțiilor de invațamant din Republica Moldova vor avea parte de o vacanța de 10 zile, in perioada 15-24 aprilie 2023, in conformitate cu structura anului școlar. Pentru elevii din clasele absolvente, a IX-a și a XII-a, situația școlara se va incheia mai tarziu, pana la data de 25 mai 2023.…