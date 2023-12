Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 397 din 14 decembrie 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 13 decembrie 2023 Politistii de la prevenire in dialog cu elevii, pentru perioada sarbatorilor La data 13 decembrie a.c., politistii Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, din cadrul Inspectoratului…

- Mai puțin consum și mai mult confort termic la Liceul Teoretic „Gratiești”, unde a fost implementat proiectul municipal de izolare termica și renovare a fațadei. Pentru aceste lucrari Primaria Chișinau a bugetat peste 2 milioane de lei. Proiectul a inclus schimbarea ușilor exterioare și a ferestrelor.…

- British International School of Timișoara, prima școala internaționala din vestul țarii, a inaugurat, marți, 28 noiembrie 2023, o superba cladire, extinzand astfel campusul sau din nordul orașului.

- Scoala Gimnaziala Adrian V. Radulescu Murfatlar, judetul Constanta angajeaza administrator financiar, post vacant, pe perioada nedeterminata, numarul de posturi: 0,5 norma;Conditii specifice de participare la concurs sunt:1. Studii de specialitate: studii universitare economice;2. Perfectionari specializari…

- Universitatea Ovidius din Constanta angajeaza inginer S I cu atributii PSI si Protectie civila.Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale:1.Studii de specialitate: superioare de lunga durata, in specialitatea Stiinte Ingineresti;2.Vechime in specialitate…

- Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Povestilor" Constanta scoate la concurs un post de secretar S IA, 0.20 norma post vacant, pe perioada nedeterminata, numarul de posturi: 0.20 norma. Conditii specifice de participare la concurs:1. Studii de specialitate:superioare2. Perfectionari specializari :…

- Noul stadion Municipal, din bulevardul Regele Ferdinand, nr. 11, va fi construit de Compania Naționala de Investiți prin fonduri obținute de la Guvernul Romaniei, va costa aproximativ 50 de milioane de euro, urmand a avea circa 12.000 de locuri. ”Noul stadion, un adevarat complex sportiv județean și…

- Gradinita cu Program Prelungit "Mugurel" Constanta scoate la concurs un post vacant de ingrijitoare I M post contractual vacant, pe perioada nedeterminata. Numarul de posturi: 1. Conditii specifice de participare la concurs: 1. Studii de specialitate: medii;2. Vechime in domeniu de 3 ani. Calendarul…